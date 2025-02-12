Механизаторов начнут готовить в колледже Нуринского района Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области не хватает механизаторов. 8 крестьянских хозяйств через Карьерный центр пытаются найти специалистов, которые разбираются в принципах работы сельскохозяйственной техники, а также смогут управлять тракторами и комбайнами, передает «24KZ». Чтобы решить эту проблему, в этом году в Нуринском многопрофильном колледже откроют кабинеты по подготовке механизаторов.

В многопрофильном колледже готовятся к открытию новых кабинетов, где будут обучать механизаторов. Именно в Нуринском районе большая потребность в специалистах, разбирающихся в сельхозтехнике. В Карьерный центр района уже подали заявки 8 крестьянских хозяйств. По словам руководителя Карьерного центра Ерлана Жунусова, им не хватает 12 механизаторов.

Ерлан Жунусов, руководитель Карьерного центра Нуринского района:

– В колледже будут трёхмесячные бесплатные курсы по обучению механизаторов. Также для студентов предусмотрены стипендии. Каждый будет трудоустроен, никто без работы не останется. Сейчас острая нехватка механизаторов.

Студентов колледжа научат понимать принцип работы спецтехники. Этот трактор доставили в учебное заведение как наглядное пособие – этакое техническое средство обучения. А еще колледжу выделят надел земли, где посадят сельхозкультуры, чтобы изучить полный цикл выращивания урожая.

Сайран Сагинбеков, директор Нуринского многопрофильного колледжа имени Б. Абдыкаримова:

– У нас по заявкам хозяйств многие специалисты, работающие именно в механизации сельского хозяйства, они уже подошли к пенсионному возрасту. Сейчас ведём профориентационную работу среди школьников, среди населения, чтобы они поступали именно на эти специальности, чтобы была преемственность поколений.

Глава крестьянского хозяйства Ардак Омаров в селе Байтуган с 2010 года занимается выращиванием различных культур. Каждый год во время посевной и уборки урожая в селе ощущают острую нехватку механизаторов.

Ардак Омаров, глава крестьянского хозяйства:

– Зачастую управлять трактором или комбайном мне приходится самому. Это большая проблема найти механизатора. Нужны молодые кадры, потому что многие уже уходят на пенсию. Сейчас техника современная, автоматизированная и поэтому, думаю, молодёжи стоит идти работать в поле.

Готовить механизаторов в колледже начнут с нового учебного года. Всего же в Карагандинской области не хватает 49 механизаторов.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов