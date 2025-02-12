Высокий спрос на специалистов рабочих профессий отмечается в области Улытау

Более 20 человек трудоустроено и еще около 100 получили консультации в ходе ярмарки вакансий в Жезказгане. 30 крупных и мелких компаний и организаций представили на ярмарке около двухсот вакантных мест, передает «24KZ».

Особый спрос на специалистов рабочих профессий. На предприятия региона требуются каменщики, газоэлектросварщики, повара, строители. Весной начнётся реконструкция автодороги Жезказган-Кызылорда. Как сообщила руководитель городского карьерного центра Акерке Ахметжанова, увеличилась потребность в водителях большегрузных машин и работниках дорожной сферы.

Акерке Ахметжанова, руководитель отдела городского Карьерного центра:

– Большой акцент делается на производственные, рабочие профессии. Это больше 150 вакансий. Также есть востребованность на такие профессии, как учителя, педагоги, водители. Помимо этого есть большая потребность в работниках военной структуры