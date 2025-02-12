Сброс воды в Урал увеличат из Ириклинского водохранилища

Почти в два раза увеличат сброс в Урал из Ириклинского водохранилища в Западно-Казахстанской области, передает «24KZ».

С 14 февраля объём сбрасываемой воды из гидросооружения составит почти 110 кубометров в секунду. Сегодня он не превышает 60 кубометров, рассказали в филиале «Казводхоза». Эксперты отметили, что этот показатель увеличивают при стабильном притоке и только в случае, если это угрожает подтоплением населённых пунктов. Сейчас в Уральске уровень воды в главной водной артерии региона составляет 157 см. Опасная отметка находится на уровне 850 см.

Рауан Хусаинов, директор областного филиала РГП «Казводхоз»:

- Срок добегания воды из Ириклинского водохранилища до г. Уральска в среднем составляет 25-30 дней. То есть та вода, которая с 14 февраля будет увеличиваться, эта вода придёт к нам в середине марта. К этому времени у нас тоже ожидается потепление и весенний период начинается. Этот расход воды значительного роста по реке Урал не даст.