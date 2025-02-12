Год рабочих профессий: «Самрук-Қазына» реализует ряд важных инициатив

Больше 255 тысяч человек трудятся в компаниях «Самрук-Қазына». При этом почти 238 тысяч из них – на производстве. Накануне компания представила свои возможности и инновации на фестивале «Город рабочих профессий» в столице, передает «24KZ». Его ключевая цель – повысить престиж рабочих профессий и усилить взаимодействие будущих специалистов, работодателей и организаций технического и профессионального образования.

В прошлом году доходность группы кКомпаний «Самрук-Қазына» превысила 17 трлн тенге, а чистая прибыль – 1,8 трлн. Добиться таких показателей было бы невозможно без вклада трудящихся.

Нурлан Жакупов, председатель правления АО «Самрук-Қазына»:

– В этот успех внесли большой вклад люди труда, рабочих профессий. В «Самрук-Қазына» мы уделяем этому большое внимание. Ежегодно мы улучшаем условия труда, проводим обучающие программы. В этом году мы наблюдаем, что у нас дефицит по рабочим профессиям порядка 5 тысяч человек. Мы работаем с профильными колледжами и институтами.

Для решения проблемы нехватки специалистов Фонд реализует ряд важных инициатив. Например, благодаря сотрудничеству с ведущими казахстанскими университетами и колледжами 1700 студентов получили возможность пройти стажировку на предприятиях «Самрук-Қазына». Также будет запущена социальная программа Samruk Úmiti. Она направленна на поддержку воспитанников детских домов в их подготовке к поступлению в колледжи.

Нурлан Жакупов, председатель правления АО «Самрук-Қазына»:

– Программа ориентирована на учеников 9-х классов. В процессе подготовки с ними будут работать профессиональные психологи, профориентаторы и наставники, чтобы помочь им определиться с выбором будущей профессии и успешно поступить в учебные заведения.

Также в рамках проекта «Тәлімгер» в текущем году 100 учащихся колледжей из категории дети-сироты и выпускники детских домов трудоустроят на предприятиях группы Фонда.

Авторы: Алишер Накипов, Ануар Абдрахманов, Артур Горняков