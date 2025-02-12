29 браконьеров задержали в Мангистау

В Мангистауской области задержали 29 браконьеров. По данным военнослужащих береговой охраны, за январь удалось предотвратить ущерб почти на 200 млн тенге, передает «24KZ».

В море выпущено 139 рыб осетровых пород. При помощи цифровых технологий пограничники фиксируют любой объект в казахстанской акватории Каспия. Чаще всего нарушители промышляют в морских районах населенных пунктов Форт Шевченко, Баутино и села Курык.

Даурен Оразов, старший офицер управления береговой охраны Департамента пограничной службы по Мангистауской области:

– Было изъято порядка 17400 метров браконьерских сетей и 420 метров крючковых снастей. Выпущено в естественную среду обитания 139 рыб осетровых пород общим весом 500 кг. Статистика показывает, что сейчас браконьеры пытаются заниматься более легально. Получают пограничные пропуски на выход в территориальные воды Республики Казахстан. С каждым годом количество незаконных элементов идет на спад.