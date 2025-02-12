230 операций по трансплантации почки провели в Шымкенте

В Шымкенте провели 230 операцию по трансплантации почки. Донором выступил отец пациента, подаривший своему сыну шанс на новую жизнь, передает «24KZ». Уже 12 лет в мегаполисе успешно выполняют такие жизненно важные хирургические процедуры. Однако за каждым таким случаем скрываются долгие и трудные ожидания. Проблема дефицита донорских органов остаётся острой, подчёркивают медики. Многие пациенты годами ждут подходящего донора и, к сожалению, не всегда дожидаются.

В листе ожидания на пересадку почки, печени и сердца в Шымкенте числятся 165 человек. Среди них был и Мейиржан Маден. У него диагностировали хроническое заболевание почек – семь лет борьбы с недугом не дали результата. Жизнь продолжалась только благодаря гемодиализу. Видя страдания сына, отец принял решение подарить ему вторую жизнь, став донором.

Мейиржан Маден, реципиент:

– Гемодиализ очень тяжело переносил: давление поднималось до 220-240, тошнота, голова сильно болела. Сейчас я чувствую себя полноценным человеком. Спасибо моему отцу, который подарил мне вторую жизнь, и врачам, которые провели операцию.

Успешная трансплантация стала для Мейиржана началом новой главы в жизни. Скоро он вернётся к своим близким. Однако, как отмечают медики, живое донорство не может полностью решить проблему трансплантации. Годами пациенты ждут подходящего донора, многие из них теряют надежду, так и не дождавшись операции. В то время как во многих странах мира преобладает посмертное донорство, в Казахстане этот вопрос по-прежнему остаётся проблемным.

Калдыбай Тезекбаев, региональный трансплантационный координатор по г. Шымкенту:

– Трупное донорство очень мало развито, все люди ссылаются на религиозные мотивы, в основном отказываются. Такая же страна Иран – 80% проводимых операций от трупного донорства и только 20% от живого донора.

В Казахстане созданы все условия для проведения высокотехнологичных операций. Есть современное оборудование, опытные специалисты, накоплен значительный опыт, рассказывает заведующий отделением трансплантологии Сабитхан Байтемиров. Единственным сдерживающим фактором, по его мнению, остаётся недостаток донорских органов.

Сабитхан Байтемиров, заведующий отделением трансплантологии городской больницы № 1:

– У многих пациентов, даже если среди родственников найдётся донор, у них некоторые параметры не соответствуют. Трупное донорство в нашей стране очень плохо развито, потому что у нас отсутствует закон презумпции согласия. В настоящее время мы берем на мультизабор органов от трупного донорства только после согласия родственников.

Один трупный донор, по словам специалистов, может спасти до семи человек, а порой и больше. Сегодня шымкентские медики проводят также трансплантацию роговицы глаза. Они уверены, что в скором времени новые технологии и роботизированные системы изменят подход к их работе. Но куда сложнее изменить отношение общества к посмертному донорству. Эксперты продолжают вести разъяснительную работу, напоминая, что никто не застрахован от того, чтобы однажды оказаться в числе тех, кому понадобится донорский орган.

Авторы: Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Нагашбекулы