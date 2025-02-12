Закон и порядок: студентам рассказали об антикоррупционном волонтёрстве

Своим видением борьбы с коррупцией поделились студенты области Абай. Для них местный департамент организовал встречу в формате TEDx, передает «24KZ».

Во время открытой дискуссии участники обменялись мнениями о важности соблюдения принципов закона и порядка. Молодым людям рассказали о роли антикоррупционных волонтёров. Добровольцы помогают решать множество проблем. Например, контролировать и предотвращать неэффективные бюджетные расходы.

Организаторы мероприятия уверены, открытый диалог стал важным шагом для повышения гражданской ответственности.