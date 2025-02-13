Нападение на ребёнка с ножом в лифте: отец пострадавшего прокомментировал инцидент

Мажилисмены прокомментировали резонансный случай, который произошёл в лифте столичного ЖК. Они предложили не ограничиваться только наказанием родителей, а инициировать реформу психоневрологической службы в Казахстане, передаёт корреспондент «24KZ».

Напомним, накануне подросток нанёс удары ножом по лицу пятилетнему ребёнку. Ему потребовалась операция.

Эта запись с камер видеонаблюдения лифта одного из столичных жилых комплексов накануне распространилась в соцсетях. На кадрах видно, как подросток в медицинской маске наносит удары ножом по лицу ребёнка, а затем покидает место происшествия. В ходе расследования правоохранительных органов выяснилось, что нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

БЛИЦ:

- Само происшествие, как я слышала, произошло где-то в районе трёх-пяти часов, в доме номер 15. Он находится рядом с нашим. Я видела из окна, что ходил мальчик в маске, но не придала этому значения.

- Вот второй подъезд. Там полиция стояла, два экипажа было. Мальчик пострадал, а тот, который напал… Говорят, он немножко «с головой не дружит», как в простонародье говорят.

- Мы тоже напуганы, особенно моя супруга. Я возмущён: почему родители подростка не следят за ним?

Пострадавшего мальчика зовут Батыр. В момент нападения он возвращался домой из магазина. Ребёнок получил множественные раны мягких тканей лица. Мальчику уже провели операцию, его состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Юсуп Гусейнов, зав. отделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной городской детской больницы №2 г. Астаны:

- В экстренном порядке прооперировали. Было четыре колото-резаные раны. Самая глубокая — около ушной области слева… Шрамы будут минимальные, но есть реабилитация, которую ребёнок должен будет проходить… Психоэмоциональное состояние ребёнка будут оценивать психологи.

Камила Алтынбек, корреспондент:

- В палату нам заходить нельзя. С ребёнком сейчас находится его папа. Он, к сожалению, тоже не может выйти к нам, так как ребёнок сильно напуган. Давайте попробуем с ним связаться по видеосвязи… Асет, здравствуйте. Нас слышно?

Асет, отец ребенка:

- Узнал где-то в три часа, после трёх. Жена позвонила по видеозвонку, вся плачет. Потом быстро объяснила. Я сразу на машине поехал домой. Он весь в крови, падает, почти сознание теряет. Повезло, что у нас сосед — хирург. Он помог, кровь остановил за счёт уколов. Благодаря этому крови потеряли меньше. Но всё равно, когда сюда привезли, сказали, что, возможно, потребуется переливание. Но, слава богу, не понадобилось.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Нападавший будет изолирован в установленном порядке сразу после проведения необходимых следственных действий.

Куаныш Орынбетов, заместитель начальника ДП г. Астаны:

- В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Он вместе с законным представителем незамедлительно доставлен в полицию. Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечён к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Камила Алтынбек, корреспондент:

- Сейчас состояние мальчика стабильное, его жизни ничего не угрожает. В целом операция длилась около часа. За жизнь ребёнка боролись три врача, в том числе два хирурга и один ассистент.

Депутаты уже прокомментировали громкое нападение. Мажилисмен Асхат Аймагамбетов предложил не ограничиваться только наказанием родителей, а инициировать реформу психоневрологической службы в стране. В парламенте уже ведётся работа над соответствующим законопроектом.

Авторы: Камила Алтынбек, Мадияр Кындыбаев.