Больше 4 лет ждут квартир по программе реновации жильцы ветхого дома в Уральске

В Уральске назревает скандал вокруг жилищного строительства. Жители одного из ветхих домов вот уже 4 года ждут квартиры. По программе реновации на месте их дома обещали построить многоэтажку. Однако работы так и не начались. Сейчас более 20 семей вынужденно живут в арендованных застройщиком квартирах, передаёт корреспондент «24KZ».

Несколько лет назад эту двухэтажку признали аварийной. Здание внесли в программу реновации жилого фонда. Акимат определил застройщика. На месте ветхого дома инвестор пообещал построить новый многоэтажный дом.

Альбина Кумаргалиева, корреспондент:

- Этот дом расположен в центре города на улице Кердери, 187. Он пустует вот уже 4 года. Как видно, окна здесь заложены, а дверь заварена.

Жильцов, а это 7 семей, временно переселили в соседний дом на 10 этаж. Однако строительства жители так и не дождались. Нетерпение проявляют и владельцы жилья, которые предоставили жилплощадь в аренду.

Асылгуль Мукашева, жительница г. Уральска:

- Меня выселяет собственник. Он на своём стоит. Я, говорит, хочу квартиру продать. Освобождай! А куда я пойду? А то, что мне предлагает Шунаев Есенжан, тоже съёмная квартира, и говорит на срок 1 год. И что я теперь буду с квартиры на квартиру? Почему, когда у меня было своё жильё, я должна ходить со своими детьми?

Татьяна Валиахметова, жительница г. Уральска:

- Раз государственная программа, мы считали, что построят. Мы поверили. Мы — люди старой закалки. Мы привыкли, что не обманывают. Обещали новые квартиры дать или даже раньше, в течение 10 месяцев. Но ничего нам не дали. У нас нет никаких документов. С нами не продлили договор. У нас нет документов ни на аренду. Мы живём без ничего. Мы бесхозные. Мы никому не нужные.

Новых квартир ждут ещё 17 семей из другого аварийного дома — на улице Чирикаева. Там строительство остановилось из-за финансовых проблем стройфирмы. Все счета компании арестованы, идёт подготовка к реабилитации. После выхода соответствующего постановления застройщик планирует завершить начатое.

Есенжан Шунаев, директор подрядной компании:

- У нас сейчас инвестор пришёл на помощь. Как мы получим решение суда, после этого у нас два месяца на план реабилитации. И обратно суд будет рассматривать кредиторов. Подтверждение этого плана.

Вопрос неоднократно поднимали в акимате. Сложившуюся ситуацию пообещали урегулировать. Главное, чтобы компания прошла реабилитацию. Это даст возможность реализовать имущество, которое есть у неё на балансе.

Азамат Халелов, заместитель акима г. Уральска:

- Сейчас у них на балансе находятся заводы, предприятия и объекты недвижимости, которые оцениваются свыше 2 млрд, если не ошибаюсь. Этого имущества хватает, чтобы рассчитаться либо со строительством, либо возвратить средства для дольщиков.

Программа реновации предполагает замену ветхого жилья на новое. На сегодняшний день в Уральске вместо 36 старых домов построено 16 многоэтажек. Все они введены в эксплуатацию. Всего в областном центре сносу подлежат 50 строений.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Болат Жарылгасов, Эльдар Аюпов.