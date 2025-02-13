Три месяца не получают зарплату учителя частных школ Туркестана

В Туркестанской области учителя частных школ уже три месяца не получают заработную плату. Доведённые до отчаяния педагоги пришли в областной акимат. В причинах задержки выплат разбирался корреспондент «24KZ».

Балшырын Амантаева преподаёт в Туркестанской частной школе. Говорит, что за три месяца без зарплаты оказалась всем должна. В семье начались разногласия.

Балшырын Имантаева, учитель частной школы:

- С мужем постоянно возникают конфликты из-за зарплаты. Мы не можем оплатить даже детский сад. Я работаю, а денег не вижу. У меня дети, и мы ещё ждём пополнения в семье. Устали ожидать, когда же с нами рассчитаются.

В отчаянии и многодетная мать Анар Алимбекова. Её семья живёт на съёмном жилье. Чтобы рассчитываться за квартиру и накормить детей, женщине пришлось просить в долг у знакомых. А платить по кредитам тем более нечем.

Анар Алимбекова, учитель биологии:

- С декабря не получаем зарплату. Среди нас есть многодетные матери и одинокие женщины. Есть и те, кто должен выплачивать ипотеку. Из-за задержек с выплатами нас выселяют из квартир. Сейчас зима, куда мне идти, что нам делать?

В ожидании помощи педагоги собрались у здания областного акимата, чтобы сообщить о проблеме с зарплатами.

Умит Омираликызы, учредитель частной школы:

- Сейчас мы должны своим учителям 34,5 миллиона тенге. Ещё висит задолженность за декабрь 2023 года — около трёх миллионов. Нам стыдно перед учителями, мы не знаем, что им говорить. Государственные школы скоро получат зарплату за февраль. А что мы скажем нашим учителям?

Салтанат Мадалиева, учредитель частной школы:

- У нас много сотрудников, и у всех семьи, кредиты. Я сама вчера взяла 8 млн тенге в кредит, чтобы выплатить зарплату за декабрь. Но если мы будем продолжать брать кредиты, то просто разоримся. В финансовом центре нам говорят, что деньги направляются на места и оттуда должны выплачиваться. Мы пришли в акимат, в управление образования, чтобы разобраться с этой проблемой.

До конца прошлого года финансирование частных школ шло через Финансовый центр при Министерстве просвещения. С этого года ответственность за выплаты передана местным исполнительным органам.

Жандос Махамбетов, и. о. руководителя Управления образования Туркестанской области:

- Перечисление средств частным школам немного задержалось из-за несвоевременного финансирования из республиканского бюджета. Кроме того, остались долги за декабрь. Сейчас мы работаем с министерством над погашением задолженности. В течение 10 дней этот вопрос будет полностью решён. Долги за декабрь будут выплачены через Финансовый центр.

В Туркестанской области 147 частных школ, в которых обучается 55 тысяч детей. Общая задолженность Министерства просвещения перед ними за два месяца превышает 10 млрд тенге. Это без учёта долга Финансового центра за декабрь прошлого года.

Авторы: Наталья Волкова, Жандос Жумабек, Ерболат Аби.