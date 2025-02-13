144 села Акмолинской области находятся в зоне возможного подтопления

В Акмолинской области 144 населённых пункта находятся в зоне возможного подтопления. В них проживают почти 15 тысяч человек, передаёт корреспондент «24KZ».

В регионе уже несколько месяцев приводят в порядок гидротехнические сооружения и возводят новые дамбы. В фокусе внимания — населённые пункты, которые часто подтопляются в период весеннего половодья.

Главной угрозой для Атбасара остаётся река Жабай. В прошлом году талые воды подтопили в городе свыше двухсот домов и школу. В зоне подтопления находятся до пятисот дворов. Учитывая прошлогодний опыт, к противопаводковым мероприятиям приступили заблаговременно.

Аслан Абуталипов, корреспондент:

- В прошлом году значительно углубили дно реки Жабай у города Атбасара с помощью земснаряда. Вместе с этим удалось расширить и русло водоёма. Это может обеспечить предстоящей весной беспрепятственный пропуск талых вод, уверены местные власти.

Сейчас на окраине Атбасара устанавливают три водопропускных сооружения, которые должны отвести «большую воду» в реку. Но самая эффективная мера снижения последствий возможного подтопления, по мнению руководства региона, — это переселение жителей в безопасные места.

Марат Ахметжанов, аким Акмолинской области:

- Летом мы проводили работу по переселению с паводкоопасной зоны. Более 400 семей мы перевезли в Атбасар. Купили им квартиры, построили стоквартирный дом, достроили два стоквартирных дома, приобрели ещё покупное жильё. Таким образом, где ежегодно была зона подтопления, мы оттуда людей переселили.

Сегодня возводят защитные дамбы и гидротехнические сооружения на шести крупных водоёмах региона. На это направили свыше десяти миллиардов тенге. Это должно снять угрозу подтопления населённых пунктов.

Джанет Микишев, руководитель областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования:

- В целом, все производимые работы должны максимально минимизировать риски паводковых ситуаций на текущий год. Основные работы по проектам, по дноуглублению, возведению дамб будут завершены до паводкового периода текущего года.

Тем временем синоптики поделились предварительными прогнозами. По их словам, глубина промерзания почвы в регионе колеблется от 17 до 121 сантиметра. Снега в этом году выпало больше, чем обычно фиксировалось на протяжении многих лет. К тому же в водоёмах сохраняется большой влагозапас.

Надежда Гуришкина, начальник отдела областного филиала РГП «Казгидромет»:

- По реке Жабай, это у нас регион, который относится к более паводковому, мы ожидаем приток от 1469 до 1799 миллионов при норме 333 миллиона кубометров. Вместе с тем, предварительные расчётные результаты прогнозных уравнений указывают на высокий риск возникновения критических уровней на таких реках, как Есиль, Колутон, Жабай, Селеты, а также в районах, которые расположены вдоль русла реки Есиль.

По данным гидрологов, высокий риск подтопления ожидается в Целиноградском, Аршалынском, Атбасарском, Астраханском и Зерендинском районах. Именно там ожидается скопление талых вод. Но основной прогноз выйдет в начале марта.

Авторы: Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный.