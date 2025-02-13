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Проект Налогового кодекса обсудили с предпринимателями области Ұлытау

  • 13.02.2025, 12:00
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Проект Налогового кодекса обсудили с бизнес-сообществом области Ұлытау, передаёт «24KZ».

На встрече с вице-министром финансов собрались больше 200 предпринимателей. Им дали разъяснения по дифференцированным ставкам НДС, сообщили в Правительстве. Так, предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16 процентов.

Производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10 процентов.

Как отметили на встрече, мнение бизнеса в регионах будет также учтено при дальнейшей доработке налоговых реформ.

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