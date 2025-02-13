На электронной бирже труда вырос спрос на работников сферы образования

На электронной бирже труда в январе сократилось количество вакансий на 5% по сравнению с декабрём прошлого года. А вот число соискателей, наоборот, выросло в 2,5 раза. Своё резюме на сайте разместили почти 192 тысячи человек, передаёт «24KZ».

Растёт спрос на высококвалифицированные кадры. Больше всего востребованы представители сферы образования, здравоохранения и прочих видов услуг. Больше всего специалистов требуется в Шымкенте, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.