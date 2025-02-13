Перебои с электричеством в Актобе приводят к поломке бытовой техники

Жители жилого массива близ Актобе жалуются на перебои с подачей электроэнергии. Они вынуждены запасаться свечами и батарейками для фонариков. Из-за проблем с электричеством выходит из строя бытовая техника. Решится ли эта проблема, выясняла корреспондент «24KZ».

Фонарики и свечи в жилом массиве Беккул-Баба — незаменимая вещь. Ими приходится пользоваться, когда отключают электричество. Происходит это довольно часто, – рассказала пенсионерка Гульжауар Жумурова. Из-за очередного скачка напряжения у неё вышла из строя стиральная машина.

Гульжауар Жумурова, жительница жилого массива Беккул-Баба:

- Я как раз стирала в тот день, кто знал, что свет отключится. Не знаю, вода закончилась или что, она у меня начала гореть, дым пошёл, и она начала стучать. Я успела из розетки выключить, и дым два дня стоял, запах гари. У людей многих Protherm сгорели.

Из-за перебоев с электроэнергией отключаются газовые котлы. Местные жители остаются без тепла.

Айнур Есмагамбетова, жительница жилого массива Беккул-Баба:

- Дома у нас холодно, отопление автоматически отключается. Вода отключается. Без воды отключаем мы Protherm, всё отключаем, сидим. У нас в неделю три раза нет света, именно в вечернее время.

Проблемы с электричеством в жилом массиве возникли из-за аварийных отключений на линии, пояснили в энергоснабжающей компании. Там проводят восстановительные работы.

Динара Жаналина, официальный представитель энергетической компании:

- В январе месяце на ведомственной линии Qazaq Oil были зафиксированы аварийные отключения, что негативно сказалось на ситуации с энергоснабжением в посёлке Беккул-Баба, так как линия ведомственная, она связана с той линией, которая обеспечивает электроснабжение целого жилого массива.

Однако электричество — не единственная проблема в жилом массиве. Туда не ходит общественный транспорт, говорят жители. Поэтому и пожилым, и детям приходится добираться пешком до остановки на трассе, а это несколько километров.

Жамиля Мукаева, жительница жилого массива Беккул-Баба:

- Автобус сказали пустят. Но этот автобус так и не пустили, сказали, что нет дорог, нет асфальта, здесь ничего нет. Но перед этим обещали, щебёнку вот постелили.

Как сообщили в городском акимате, в этом году разработают проектно-сметную документацию для асфальтирования нескольких улиц жилого массива. По ним и обещают пустить общественный транспорт.

Авторы: Наталья Салькова, Болат Молдагалиев.