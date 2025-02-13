Электронная биржа труда: что могут предложить соискателям без диплома

На казахстанской электронной бирже труда также втрое выросло число соискателей без диплома и квалификации. Что им могут предложить работодатели, выясняли корреспонденты «24KZ».

В столичный Центр трудовой мобильности ежедневно обращаются более 100 астанчан. Свободно сейчас 3,5 тысячи вакансий, предлагаемая работодателями средняя зарплата — около 200 тысяч тенге. На оклады повыше — от 500 тысяч — требуется диплом, опыт и стаж. Выше миллиона тенге предлагают пилотам, а также ряду специалистов в IT- и нефтегазовой сфере. Но больше всего востребованы квалифицированные кадры среднего звена.

Мейрамгуль Имашева, руководитель отдела Центра трудовой мобильности г. Астаны:

- Пользуются большим спросом на рынке труда сварщики, электрики, плотники, водители грузовых автомобилей, водители специализированной техники. Малый спрос на юристов, бухгалтеров, финансистов, а также инженеров по технике безопасности.

БЛИЦ:

- Работу ищу третий месяц, мне 58 лет, я бухгалтер. Появилась вакансия по программе «Серебряный возраст», пришла устраиваться.

- Пришла по специальности «дизайнер одежды», окончила университет. Нашла вакансию учителя рисования — как раз подходит мне по специальности.

- Есть предложения, меня сейчас вызвали, номерок взял — на оператора.

- Только неделю назад, наверное, заявление подала — и сразу же нашла работу. Помощником оператора, промоутером нашла работу.

60 тысяч резюме, а это втрое больше, чем в декабре, разместили на бирже казахстанцы без какой-либо трудовой квалификации. Спрос на них, напротив, упал вдвое. Спасают ситуацию общественные работы: здесь больше трети зарплаты оплачивает бюджет, что выгодно работодателям. Тут же, на бирже труда, заключается и договор.

Женис Агибай, руководитель медиа-компании:

- Так как у нас медиа-компания, нам нужны помощники оператора, режиссёры — категории людей, которые не требуют квалификации. Соответственно, берём на работу и молодых студентов, и тех, кто в поиске работы. Хотя бы, самое главное, опыт работы был.

Сейчас на электронной бирже труда размещено почти 200 тысяч резюме против 100 тысяч вакансий. Число резюме по сравнению с декабрём выросло более чем вдвое. Такой всплеск в начале года закономерен, объясняют специалисты.

Мадияр Алдияров, главный эксперт Центра развития трудовых ресурсов:

- Многие люди начинают искать новую работу именно в январе — такой всплеск. Это и люди, которые в настоящий момент трудоустроены, но при этом параллельно ищут работу в других местах. Переходный этап: завершение каникул в учебных организациях, кадровые перестановки, переходы, завершение контрактов, в том числе среди неквалифицированных работников.

Ботагоз Базарбаева, корреспондент:

- Воспитатели, социальные педагоги, учителя английского, а ещё математики. Больше всего вакансий разместили учебные заведения — почти 37 тысяч по всей стране. Причём при нехватке 2 тысяч учителей математики — всего 500 резюме. Как объясняют эксперты, ради карьерного роста и более высокого заработка эти специалисты чаще уходят в смежные профессии. К примеру, становятся финансовыми аналитиками, проектировщиками, экономистами или выбирают IT-индустрию.

Авторы: Ботагоз Базарбаева, Канат Махмутов.