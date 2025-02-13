Олжас Бектенов проверил подготовку СКО к паводковому периоду

Глава правительства находится с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области. Олжас Бектенов посетил Сергеевский гидроузел, а также проверил ход реконструкции насосной станции в Петропавловске. Эти объекты играют ключевую роль в защите населённых пунктов от паводков, передаёт «24KZ».

В прошлом году на ремонт гидротехнических сооружений и противопаводковые мероприятия на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах правительством было выделено 278,5 млн тенге. Сейчас оба гидроузла находятся в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь, по прогнозам синоптиков, количество осадков будет выше нормы, особенно в южных и восточных районах. Риски паводков остаются высокими для районов, расположенных ниже Сергеевского водохранилища.

Премьер поручил продолжать укрепление водохозяйственных объектов в регионе, а также активно внедрять цифровые решения и проводить батиметрическую съёмку.