Партия Amanat продолжит работу по реализации соцпроектов

12 млн гектаров земли вернула в госсобственность специальная комиссия при партии Amanat, часть участков уже распределили среди казахстанцев. Об этом сообщил председатель партии Ерлан Кошанов, передаёт «24KZ».

Он отметил, что значительные успехи достигнуты и в рамках социального проекта «Қарызсыз қоғам». За последние два года курсы финансовой грамотности прошли 850 тысяч человек. Уровень проблемных кредитов снизился почти в три раза.

Вместе с тем партия Amanat продолжает работать над проектами «Ауыл аманаты» и «Школа акимов».

Ерлан Кошанов, председатель партии Amanat:

- Все мы видим, что происходит в мире, какая непростая ситуация внутри страны. Большие вопросы стоят в экономике. В таких условиях партия, как системообразующая политическая сила, своими проектами и принимаемыми законами должна вносить свой вклад в решение текущих задач. Партия должна предложить такую повестку, которая найдёт отклик в душе каждого.