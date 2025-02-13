12 млн пассажиров планируют обслужить в аэропорту Алматы в 2025 году

Обслужить 12 миллионов пассажиров планируют до конца года в Алматинском международном аэропорту. Об этом стало известно на встрече президента воздушной гавани Гокера Косе с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге, передаёт «24KZ».

По словам президента международного аэропорта, приоритетной задачей является создание в Алматы крупного регионального авиационного хаба. К слову, группа TAV Airports, управляющая воздушной гаванью Алматы, входит в состав французской ADP Group. Франция является одним из главных инвесторов казахстанской авиационной инфраструктуры.

Посол также подчеркнул, что его страна заинтересована в возобновлении прямых авиарейсов с Казахстаном.

Сильван Гиоге, чрезвычайный и полномочный посол Франции в РК:

- Вопрос прямых рейсов между Францией и Казахстаном уже стоит на повестке дня для нас. Считаю, что когда будет восстановлен прямой рейс между Францией и Казахстаном, количество туристов из Франции увеличится.