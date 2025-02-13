Сенатор: Нормы поддержки детей с особыми потребностями требуют пересмотра

В сфере инклюзивного образования сегодня не хватает специалистов, а также используются устаревшие нормы, – заявила сенатор Бибигуль Жексенбай, передаёт корреспондент «24KZ».

По её словам, за последние 10 лет количество детей с инвалидностью увеличилось почти на 40%, а расходы государства на пособия этим детям выросли более чем в 50 раз. Однако не решены проблемы материального обеспечения специализированных учреждений. Не хватает квалифицированных кадров и своевременной диагностики.

Как выяснилось, в профильных ведомствах нет корректных данных о детях с особыми потребностями. Требуется более полутора тысяч специалистов, в том числе сурдо- и тифлопедагоги, логопеды. Родители особенных детей вынуждены месяцами ждать приёма специалистов. Кроме того, 15% детей с инвалидностью вообще не охвачены государственными образовательными программами.

Бибигуль Жексенбай, депутат Сената Парламента РК:

- Для решения этих проблем необходимо автоматизировать учёт данных по лицам с инвалидностью, внедрить раннюю диагностику. Следует увеличить подготовку специалистов и разработать дополнительные меры социальной поддержки семей. Модернизация системы инклюзивного образования позволит повысить доступность государственных услуг, улучшить качество обучения и создать условия для успешной адаптации детей с особыми образовательными потребностями.