Студенты Талдыкоргана изучают законы посредством интеллектуальных игр

Талдыкорганские студенты повышают правовую грамотность посредством интеллектуальных игр, передаёт «24KZ».

На этот раз состязание прошло в формате квеста. По условиям, участники должны оказаться почти в безвыходной, на первый взгляд, ситуации и найти её правильное решение с юридической точки зрения. В турнире приняли участие студенты колледжей и молодые предприниматели. Организатором выступило молодёжное объединение «Жетісу жастары».

Такие неформальные встречи помогают объединить молодых людей и найти лидеров среди них, считают инициаторы акции.

Акерке Кызайбай, участница интеллектуальной игры:

- Такие интеллектуальные состязания нам дают возможность личностного роста. Мы учимся отстаивать свою позицию, в сложных для нас ситуациях находить ответы на проблемные вопросы, опираясь на отечественное законодательство.

Инкар Аскаржан, организатор интеллектуальной игры:

- Мы подбираем наиболее актуальные темы, способствующие формированию в молодёжи лидерских качеств, эрудиции, разностороннего развития личности. Касаются они юридической грамотности, национальных традиций, истории, экономики, экологии. Самые активные из участников пополняют ряды волонтёров и молодёжный кадровый резерв.