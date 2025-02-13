Как маленькое село в Жетісу вошло в топ-5 лучших по туризму в РК

Село Лепсы в Алакольском районе области Жетісу вошло в пятерку лучших туристских сёл страны по итогам национального конкурса. Здесь проживает больше тысячи жителей. Чем же оно привлекает путешественников, узнавала корреспондент «24KZ».

Гульнар Жантасова, корреспондент:

- История Лепсинска как уездного центра берет своё начало с 1867 года. Однако археологические находки, обнаруженные вдоль реки Лепсы, являются свидетельством тому, что стоянки человека здесь были с периода палеолита. К примеру, у меня в руках рубило. Им пользовались древние люди.

Краевед Мухаррам Хайбуллин изучает историю своего села ещё со школы. За многие годы он собрал больше тысячи артефактов. Они и стали основой местного музея. Уникальная природа и её богатства издревле привлекают сюда человека, рассказывает он.

Мухаррам Хайбуллин, краевед:

- Эти земли контролировали Тауке, Абылай хан, Барак султан. Здесь был знаменитый в 1846 году младший сын Абылая — Суюк Абылайханов — у него здесь были кочевья. Так что земля здесь никогда не пустовала.

В XIX веке Лепсинск был центром большой торговли, здесь было около десятка заводов, множество мастерских. А население составляло 20 тысяч человек.

Гульнар Жантасова, корреспондент:

- Сейчас число жителей здесь насчитывает больше тысячи. Но остались дома, дошедшие до нас. К примеру, здание бывшей аптеки было построено больше 160 лет назад. И оно сохранилось практически в первозданном виде.

15 лет назад Лепсинск переименовали в Лепсы. Кроме вековых зданий, многочисленных туристов здесь привлекает и уникальная красота отрогов Джунгарского Алатау. Алжирец Марк Шинори провел в этих местах два года. Посетив другие страны, вернулся сюда вновь.

Марк Шинори, турист:

- На видеоролик о Лепсы я случайно наткнулся в соцсетях. Связался с местными активистами, а потом решил увидеть своими глазами. Приехал сюда, красота этих мест меня буквально поразила. Вместе с местными школьными преподавателями я обошёл все горы и не перестаю удивляться этим замечательным местам.

Славится Лепсы ещё и своим знаменитым мёдом и туристическими маршрутами, ведущими к одному из самых красивых высокогорных озёр края — Жасылколю. Природный водоём находится на территории национального природного парка Жонгар-Алатау.

Раджив Варлаков, инженер по туризму Лепсинского филиала государственного национального парка «Жонгар-Алатау»:

- В этом году планируется запустить у нас ещё один маршрут, который мы уже отработали: это озеро Алколь и озеро Жасылколь. Протяжённость маршрута — 170 км. Автобусы, микроавтобусы и далее здесь по желанию можно идти пешком или на лошадях.

В летний сезон сюда приезжают около 2,5 тысяч туристов. Они отмечают, что с каждым годом облик населённого пункта меняется, появляются новые объекты, предприятия. Однако есть ещё и нерешённые проблемы.

Аида Садинова, туристка:

- Хотелось бы, чтобы изменилась инфраструктура посёлка, которая улучшила бы проживание местного населения. Хотелось бы больше комфорта, например, чтобы здесь для местного населения провели газопровод, новый водопровод, больше освещённости на улицах.

Ещё одной достопримечательностью села стали зубры. Местный предприниматель завез их из Беловежской пущи около десяти лет назад. Они здесь прижились и даже дают потомство. В скором времени в Лепсы достроят спорткомплекс. Планируют развивать зимние виды спорта.

Авторы: Гульнар Жантасова, Олжас Байбосынов.