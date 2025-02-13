Ашимбаев: Важно системно подойти к изучению наследия Яссауи

Работа по развитию Туркестана должна проводиться последовательно и системно. Такую позицию озвучил спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты, передает «24KZ».

Депутаты одобрили закон об особом статусе города. Важно популяризировать и изучать наследие, в том числе научные исследования таких мыслителей, как Яссауи и аль-Фараби, подчеркнул спикер Сената.

Депутаты отмечают и большой туристский потенциал Туркестана. Создаётся необходимая инфраструктура, нужны эффективные меры по привлечению туристов. Учитывая высокую конкуренцию в этой сфере, предстоит большая и системная работа.

Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:

- По поручению Президента страны реализуется большая программа по развитию Туркестана как туристического центра. В рамках этого разработан и закон, который рассматривается сегодня. С этой точки зрения важно сформировать в Туркестане Центр изучения наследия Яссауи и наполнить музей, посвященный мыслителю, экспонатами соответствующим контентом. Эти объекты должны стать ключевым инструментом по изучению и продвижению учений Яссауи.