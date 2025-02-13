С начала года 1500 десантников впервые прыгнули с парашютами

С начала года военнослужащие совершили свыше 3 тысяч прыжков с парашютом, сообщает «24KZ». Больше половины из них прыгали впервые.

Этот экстремальный вид спорта – важнейший элемент боевой подготовки десантников. Две недели до этого они изучали составные части парашютной системы, учились самостоятельно укладывать парашют и правильно вести себя во внештатных ситуациях, которые могут произойти в небе. Также они отрабатывали навыки на тренажерах.

И если военнослужащие прыгали с высоты 800 метров, то спортивно-парашютная команда Десантно-штурмовых войск покоряла высоты от 1,5 до 2 тысяч метров. В состав команды вошли 47 офицеров и контрактников.

Константин Карпенко, сержант:

- Перед прыжком ощущения незабываемые. Изначально тебе страшно, когда стоишь на площадке, ждёшь вертолет, это всё эмоции непередаваемые. Перед тем как сесть в вертолёт, ты подготавливаешься ко всему этому. Потом ты садишься в вертолёт, у тебя там ещё больше эмоций, ты не знаешь, что тебя ждёт. Потом когда ты уже совершаешь прыжок, ты чувствуешь свободный полёт, небо…