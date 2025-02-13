«Кедергісіз келешек»: ярмарку вакансий организовали в Таразе

Около двухсот таразцев с особыми потребностями приняли участие в ярмарке вакансий, сообщает «24KZ». Рабочие места предложили 40 местных организаций, 20 человек получили работу на месте.

Отметим, что в прошлом году в рамках проекта партии Amanat в Жамбылской области провели 35 ярмарок вакансий. Стабильным источником дохода обеспечили около 100 человек, больше 60 – устроились на временную работу. В этом году планируется трудоустроить 3000 безработных.

Дауыл Бейсенкулов, председатель Жамбылского областного филиала партии Amanat:

- Поддержка наиболее уязвимых слоев населения четко прописана в предвыборной программе партии. Считаем, что право на труд имеют все казахстанцы без исключения, поэтому наша задача – помочь соискателям и работодателям наладить диалог. Ярмарка вакансий организована в рамках проекта «Кедергісіз келешек».

Назира Акылова, жительница г. Тараза:

- У меня плохое зрение, но я умею шить. До этого я обращалась в несколько организаций, но мне не удавалось устроиться. Сегодня повезло – меня приняли на работу в одну компанию, буду работать там швеей.