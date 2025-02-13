Дроны будут мониторить паводковую ситуацию в СКО

Мониторинг паводковой ситуации в Северо-Казахстанской области будут выполнять с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает «24KZ». В период половодья благодаря дронам удастся более корректно оценивать обстановку, оперативно передавать информацию и координировать действия служб.

Систему мониторинга представили Премьер-министру Олжасу Бектенову. Он прибыл в регион, чтобы проверить готовность к предстоящей весне.

В Северо-Казахстанской области запускать дроны для обследования территорий намерены с шести точек. Беспилотник способен отдаляться от точки старта на 7 км, а длина полёта может занимать до 45 минут. Такие аппараты позволят правильно оценивать обстановку и координировать действия служб.

Аблайхан Оспанов, зам. председателя правления АО «Казахтелеком»:

- Наиболее опасные места в онлайн-режиме по определённому маршруту, чтобы дроны самостоятельно автоматически вылетали. Соответственно, собирали необходимую информацию и в онлайн-режиме передавали в ЦОУ. В зависимости от количества территорий будет принято решение от двух до семи дронов, которые будут использоваться именно в паводковый период.

Также на вооружении спасателей региона есть ещё 14 дронов. В период паводка прошлого года они помогали обследовать затопленные местности и искать пострадавших.

Ернар Рустем, гл. специалист Управления предупреждения ЧС ДЧС СКО:

- Беспилотные аппараты мы используем для обследования труднодоступной местности. Плюс в них есть тепловизионное оборудование. Производим поиски с помощью тепловизора в ночное время, в густых зарослях и т.д.

Продолжается реконструкция насосной станции первого подъёма, которая снабжает водой Петропавловск. Прошлой весной она оказалась затоплена, и горожане на несколько дней остались без воды. Строительно-монтажные работы здесь уже завершили. Стоимость проекта – почти 3 млрд тенге. Его реализуют за счет спонсорских средств. При этом приобретут современное оборудование, которое даже в период масштабного половодья не прекратит водоснабжение города.

Алибек Сериков, директор подрядной организации:

- Насосы затопляемые. В случае если произойдёт паводок, насосы будут работать в штатном режиме. Они очень мощные, порядка 1,5 тонны в секунду. Мы даже подняли всё оборудование на высоту 4 метров от уровня земли.

Укрепили и внешнее ограждение станции. Взамен двухметровой насыпи здесь появилась высокая габионная дамба.

Канат Дузелбаев, заместитель акима СКО:

- Установлены плиты. Высота составляет 4,5 метра, что на 1,5 метра выше обвалований, которые были ранее. Станция обеспечивается электроснабжением с четырёх фидеров, которые во время паводка 2024 года были льдом снесены. На данный момент они все восстановлены. Станция обеспечивается шестью источниками электроснабжения. При возникновении аварийных ситуаций дополнительно также будет большой дизельный генератор установлен.

Затопленные прошлой весной талыми водами микрорайоны города сегодня обрамляют дамбы: одни нарастили, другие укрепили железобетонными плитами. Но защитные валы неспособны защитить всех.

Серик Мухамедиев, аким г. Петропавловска:

- Заречный находится в пойме реке Ишим. Мы его обследовали, получили заключение от проектного института. Данный микрорайон защитить полностью от воды невозможно. Принято решение произвести переселение жителей. Из областного бюджета выделены средства, и мы начали строительство двух многоэтажных домов.

Весной уровень воды в Есиле может сильно подняться. Однако гидроузел Петропавловска не пропускает столько воды, сколько может вместить речное русло. Чтобы предотвратить подтопления, власти прокапывают обводной канал, который станет вторым искусственным руслом. В то же время синоптики прогнозируют, что весенний разлив будет намного меньше прошлогоднего.

Кымбат Мергалимова, директор филиала РГП «Казгидромет»:

- Ожидается наступление дружной весны, что при больших запасах воды в снеге может привести к скатыванию талых вод. Согласно предварительному прогнозу, ожидаемый сток в Сергеевское водохранилище – до 2,9 млрд кубических. Это выше нормы до двух раз, но меньше прошлогодних значений в два раза.

Напоминаю, половодье прошлого года нанесло ущерб 44 населённым пунктам области. В период паводка спасатели эвакуировали больше 14 тысяч человек.

Авторы: Наталья Волкова, Куаныш Казбеков, Толеген Иманов.