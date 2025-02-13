1500 наркограффити закрасили за день волонтеры в Караганде

С начала года полицейские Карагандинской области задержали 9 человек за сбыт и рекламу наркотиков, сообщает «24KZ».

За весь прошлый год за подобные преступления наказали больше 70 жителей, в том числе несовершеннолетних. Подростки в основном распространяют листовки с рекламой синтетических наркотиков или рисуют граффити на стенах зданий.

Сегодня волонтёры вместе с полицейскими вышли в рейд, чтобы удалить опасную рекламу. Больше 500 человек за день закрасили 1500 надписей.

Якуб Джамалов, директор Молодежного ресурсного центра г. Караганды:

- В прошлом году мы провели порядка 250 подобных акций. Приняли участие более 2000 человек, а закрасили порядка 10 тысяч надписей. По объёму закрашенных надписей можно судить о проблеме, которая предстала перед нами и которую необходимо решить.