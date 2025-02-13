Спецподразделение по борьбе с домашним насилием появится в Казахстане

Специализированное подразделение органов внутренних дел по борьбе с семейно-бытовым насилием появится в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров, передает «24KZ».

Задача новой структуры – профилактика бытовой преступности в уязвимых семьях. Теперь жертвы домашнего насилия будут под более надежной защитой, женщины смогут иметь отдельное сопровождение. А дебоширов будут не только принудительно выселять из домов, но и ограничивать свободу от 25 суток до двух лет.

Всего за прошлый год в полицию поступило порядка 100 тысяч обращений о бытовом насилии. За нанесение побоев и причинение легкого вреда здоровью заведено 7 тысяч уголовных дел.

Ренат Зулхаиров, зам. председателя Комитета административной полиции МВД РК:

- Главной особенностью нового подразделения является его направленность на устранение накопившихся системных проблем в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. Основные направления работы – это раннее выявление, мониторинг и быстрое реагирование. Разработаны усиленные меры защиты пострадавших, включая защитное предписание, временное убежище и сопровождение полицией. Оказывается психологическая и юридическая поддержка жертвам и свидетелям, чтобы они не боялись давать показания.