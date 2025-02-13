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Павлодарские спасатели вызволили 6 человек из снежного плена

  • 13.02.2025, 19:05
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В Павлодарской области сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям успешно эвакуировали 6 человек, которые оказались в снежном заносе, сообщает «24KZ».

Спасатели помогли им вытащить застрявший в снегу автомобиль. Инцидент произошёл между селами Шикылдак и Бозшаколь, где сложные погодные условия затруднили движение транспорта.

Пострадавших доставили в пункт обогрева, расположенный в посёлке Шидерты. Медицинская помощь им не понадобилась.

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