Павлодарские спасатели вызволили 6 человек из снежного плена
В Павлодарской области сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям успешно эвакуировали 6 человек, которые оказались в снежном заносе, сообщает «24KZ».
Спасатели помогли им вытащить застрявший в снегу автомобиль. Инцидент произошёл между селами Шикылдак и Бозшаколь, где сложные погодные условия затруднили движение транспорта.
Пострадавших доставили в пункт обогрева, расположенный в посёлке Шидерты. Медицинская помощь им не понадобилась.