Павлодарские спасатели вызволили 6 человек из снежного плена

В Павлодарской области сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям успешно эвакуировали 6 человек, которые оказались в снежном заносе, сообщает «24KZ».

Спасатели помогли им вытащить застрявший в снегу автомобиль. Инцидент произошёл между селами Шикылдак и Бозшаколь, где сложные погодные условия затруднили движение транспорта.

Пострадавших доставили в пункт обогрева, расположенный в посёлке Шидерты. Медицинская помощь им не понадобилась.