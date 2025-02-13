Что ждет гостей «Города рабочих профессий»

Фестиваль «Город рабочих профессий» проходит в Астане, передает корреспондент «24KZ».

Обычно такие фестивали – это про галстуки, костюмы, какие-то бизнес-переговоры, а тут совсем новый необычный формат. Студенты и школьники тут могут попробовать свои силы в роли металлургов, машиностроителей, спасателей. Организаторы подошли к задаче креативно. Сам фестиваль напоминает Диснейленд. Тут можно, используя визуальные эффекты, оказаться за штурвалом самолета или почувствовать себя машинистом локомотива. Также есть возможность пройти VR-экскурсию по крупным казахстанским предприятиям, окунувшись в реальные производственные процессы.

Нурлан Жакупов, председатель правления АО «Самрук-Қазына»:

- Мы удивлены. На некоторых стендах просто не протолкнуться. Есть реальные симуляторы машины по бурению. В Air Astana тоже не протолкнуться, потому что есть реальный симулятор марки Airbus. Ежегодно стараемся индексировать заработные платы и приглашаем всех желающих поступать на рабочие профессии, готовы оказывать в этом всяческую поддержку.

Между тем в ряде отраслей Казахстан испытывает дефицит специалистов, особенно стране не хватает железнодорожников, электриков и энергетиков. Для решения этой проблемы крупные казахстанские компании стараются расширять свое взаимодействие с университетами и колледжами.

Санжар Жаркешов, председатель правления АО «НК «QazaqGaz»:

- Нами принята комплексная программа по улучшению статуса рабочих профессий. Больше 88% нашего персонала по всей стране – это рабочие профессии. У нас сейчас много интересных проектов. Казахстанские и международные компании инвестируют в газовую отрасль. Около 380 вакансий рабочих профессий. Нам нужны слесари разных типов: например, по ремонту подземного водопровода, по работе с нашими компрессорами, водители спецтехники.

Казахстанские молодые кадры уже пробуют свои силы в новых интересных промышленных проектах. Так, например, студентка столичного политехнического вуза Екатерина Голубь занимается локальным ремонтом спецтехники и уже даже создает для своих однокурсников рабочие места.

Екатерина Голубь, студентка колледжа Astana Polytechnic:

- Изначально я обучалась у отца на СТО. Он занимается техническим обслуживанием спецтехники. Это вилочные погрузчики, кары. Именно на базе этих машин осваивалась моя база знаний. Кары – это машины, которые работают на предприятиях. Зачастую вы видите их в супермаркетах, которые возят тяжелый товар. Мечта у меня – открыть свой большой сервис, нанять огромную команду и развиваться в дальнейшем.

Такая у нас смелая и талантливая молодежь. Еще очень удивило то, как преподаватели подходят к подготовке рабочих. Например, такие онлайн-занятия проходят в столичном колледже. Уроки здесь напоминают компьютерную игру.

Действительно, наши молодые люди способны на новые свершения. И тут очень важно, что на людей труда обращают особое внимание.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно. Важно, конечно, чтобы люди труда были в почете в обществе.