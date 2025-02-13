₸145 млрд планируют дополнительно вложить в инфраструктуру Туркестана

Присвоение особого статуса Туркестану, по прогнозам местных экспертов, придаст серьезный импульс его экономическому развитию, передает «24KZ».

Только в туристическую отрасль за последние годы вложено 125 млрд тенге. Количество гостиниц и точек питания в городе выросло в три раза, а развлекательных комплексов – в пять.

Чтобы увеличить туристический потенциал древнего города, власти планируют дополнительно вложить в его инфраструктуру еще 145 млрд тенге.

Ожидается, что в будущем число посетителей древнего города перевалит за 2,5 млн в год. Поэтому необходимо строить новые объекты сферы услуг, культуры и спорта.

Гульмира Азиретбергенова, экономист:

- Особый статус обеспечит городу большие финансовые вливания. Изменится его облик, усовершенствуется инфраструктура, а главное – улучшится качество жизни самих его жителей. Появятся объекты бизнеса и культуры, следовательно – дополнительные рабочие места.