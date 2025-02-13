С начала года не выдают зарплату лесникам в Абайской области

С начала года не выплачивают заработную плату специалистам резервата «Семей орманы», сообщает «24KZ». После крупного лесного пожара, который произошёл два года назад, рабочим пообещали надбавку к окладу.

Однако сегодня их положение стало только хуже. Пожарные, трактористы и водители вынуждены занимать деньги, чтобы оплатить коммунальные услуги и прокормить семью.

Работники лесхоза «Жаңасемей» с начала года просят выплатить заработную плату. Похожая ситуация сложилась ещё в нескольких хозяйствах заповедника. Некоторые сотрудники говорят, что деньги перестали платить еще в прошлом году. Другая проблема заключается в том, что обещанную технику они получили не в полном объёме.

Нуртен Шамшудинов, водитель пожарной машины:

- Мы же не просим у них «Дайте нам 500 тысяч зарплату». Отдайте наши 250 или сколько там зарплата. 500 никто не просит у них. Дайте, что положено. Больше ничего не требуем. И вовремя. 300 тысяч где-то должны. Это с прошлого года. Вот январь ещё.

Сергей Коваленко, мастер лесного хозяйства:

- Мы ездим на старом УАЗике. Весь дырявый, запчастей нет. С того времени не выделяется ничего. Никаких сдвигов не произошло после того большого пожара. А тут ещё и зарплату не платят.

После трагического пожара в Семее Глава государства дал специальное поручение – поднять заработную плату лесников. Но и сегодня некоторые работники резервата утверждают, что получают меньше 100 тысяч тенге.

Шалкар Жолдыбайулы, водитель:

- Кто сейчас сможет прожить на 90 тысяч? Нам обещали поднять зарплату на 80%, но и этого нет. У меня есть дети, кредиты, свои траты. Ни на что не хватает.

Сегодня «Семей орманы» задолжал оплату за труд 500 сотрудникам. По словам руководства, такая ситуация сложилась из-за налоговой задолженности резервата. Специальный счёт учреждения откроют только в марте. Тем не менее вопрос обещали решить как можно скорее.

Максат Елемесов, зам. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира:

- Мы сейчас с коллегами из Налогового комитета, из казначейства этот вопрос проработали. Я думаю, до конца недели заработная плата будет погашена. Январская полностью. И на следующей неделе, думаю, закроем заработную плату за февраль.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что отраслевое соглашение предусматривает выплату надбавок в размере 85% от зарплаты финансовым работникам, юристам и механикам. Однако это необязательный платёж, его осуществляют только при наличии избыточных средств в бюджете учреждения.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.