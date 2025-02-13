Ожидает ли казахстанцев массовая блокировка смартфонов?

Новые правила регистрации мобильных телефонов разработали в Казахстане, сообщает «24KZ». Устройства с поддельными IMEI-кодами попадут в чёрный список и их заблокируют. Но только те устройства, что окажутся в стране после 24 марта этого года. Такие разъяснения дали в Минцифры.

Один самых крупных столичных магазинов, где продают и ремонтируют мобильные телефоны. Однако пока про новые правила регистрации устройств, которые заработают в Казахстане с 24 марта, здесь знают не все. После разъяснений Нурсултан Ережепов поделился, что к такой инициативе относится нормально.

Нурсултан Ережепов, житель г. Астаны:

- Я думаю, правильно это делается в целях безопасности. IMEI-код – это серийный номер каждого телефона, который выдается заводом, когда телефон выпускается. Новые телефоны мы на IMEI-код не проверяем, потому что они запечатанные приходят. Понятно, что устройство новое.

Новость о блокировке мобильных телефонов с поддельными IMEI-кодами встревожила казахстанцев. Но в цифровом ведомстве поспешили развеять опасения соотечественников. Новые правила не будут распространяться на уже ввезенные устройства, и все они автоматически попадут в так называемый белый список. В серый – внесут смартфоны, подлинность которых нужно будет подтвердить. На это владельцам дадут почти месяц. А вот гаджетами, которые попадут в страну нелегально, пользоваться запретят.

Диас Толегенов, руководитель Управления развития проектов и мониторинга беспроводной связи Комитета МЦРИАП РК:

- При подключении телефона, при его активации будет проводиться верификация, то есть в плане того, прошел ли он таможенную очистку. Второе – будет проводиться сверка с международными базами GSM, где будет проверяться, является ли телефон контрафактным, в плане того, украден он или является дубликатом. Это касается и юридических лиц. На сегодняшний день в системе мы видим, что около 3,5 млн устройств являются копиями, дубликатами.

Смартфоны с дублирующимися IMEI-кодами завезли в страну незаконно, а госказна ежегодно недополучала сотни миллиардов долларов. И это только из-за неуплаты НДС. Доля же теневого рынка превысила 60 %. Тем не менее блокировать такие смартфоны не будут, поскольку закон не имеет обратной силы, объясняет депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Важно, чтобы автоматически проверка проходила. Потому что сегодняшний подход, чтобы потребитель, то есть тот, кто приобрел телефон, доказывал, бегал, что он приобрел его легально, – это неправильный подход. Он должен автоматически путем интеграции информационных систем при регистрации в Сети давать такую информацию. Это первое. Второе – потребитель должен однозначно проверять, иметь возможность проверить подлинность своего устройства.

По мнению депутата, одного приказа, чтобы навести порядок на рынке, недостаточно. Поэтому парламентарии готовы подготовить дополнительные поправки в законодательство.

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Что мы считаем важным? К сожалению, регулирование на уровне приказа не дает полной картины, опять регулирования, как и было в 2019 году. Приказа недостаточно, потому что мы не видим прямой интеграции с таможенной службой. То есть самая большая и контрольная часть этого процесса находится именно в таможенных органах, в таможенных информационных системах. Поэтому наша задача сейчас – привязать вот этот процесс к регулированию всей информационной системы, связанной с ввозом.

После вступления приказа в силу сотовые операторы смогут проверять подлинность IMEI-кодов и узнавать, не числятся ли они в международной базе украденных телефонов. Разработчики же надеются, что новые правила помогут бороться с мошенничеством, а потребителям станет легче защищать свои права.

Авторы: Гульнара Ерманова, Артур Горшняков, Диас Ковланбаев.