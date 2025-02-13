Бектенов обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу

О предстоящей налоговой реформе, поддержке отечественного производства и защите бизнеса от лжепроизводителей говорили в Петропавловске на встрече Премьер-министра с предпринимателями региона, передает «24KZ».

Главной темой обсуждения стали изменения в налоговой системе. Глава Правительства поручил профильным ведомствам детально проработать предложения делового сообщества Северного Казахстана. Он отметил, что корректировка налоговых ставок и пересмотр налоговых режимов помогут сбалансировать бюджет, при этом государство сохранит обязательства по социальной поддержке.

Ожидается, что проект нового Налогового кодекса будет рассмотрен в Парламенте уже на следующей неделе.

Анатолий Рафальский, советник гендиректора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана»:

- Прозвучало самое главное, что будет не просто повышение, а будет дифференцированный подход. Полагаю, всё будет продумано до мелочей, будут учтены интересы как государства, так и предпринимателей.

Даурен Катранов, зам. директора перерабатывающего предприятия:

- Мы получили подробное разъяснение, где в целом уже более-менее понятной становится стратегия Правительства, понимание, что такое дифференцированный подход.