Бектенов обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу
О предстоящей налоговой реформе, поддержке отечественного производства и защите бизнеса от лжепроизводителей говорили в Петропавловске на встрече Премьер-министра с предпринимателями региона, передает «24KZ».
Главной темой обсуждения стали изменения в налоговой системе. Глава Правительства поручил профильным ведомствам детально проработать предложения делового сообщества Северного Казахстана. Он отметил, что корректировка налоговых ставок и пересмотр налоговых режимов помогут сбалансировать бюджет, при этом государство сохранит обязательства по социальной поддержке.
Ожидается, что проект нового Налогового кодекса будет рассмотрен в Парламенте уже на следующей неделе.
Анатолий Рафальский, советник гендиректора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана»:
- Прозвучало самое главное, что будет не просто повышение, а будет дифференцированный подход. Полагаю, всё будет продумано до мелочей, будут учтены интересы как государства, так и предпринимателей.
Даурен Катранов, зам. директора перерабатывающего предприятия:
- Мы получили подробное разъяснение, где в целом уже более-менее понятной становится стратегия Правительства, понимание, что такое дифференцированный подход.