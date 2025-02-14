Затянувшееся строительство проспекта Кунаева в Шымкенте завершат в этом году. Это крупнейший и самый дорогой дорожный проект города, передает «24KZ».

В 2018 году власти решили создать альтернативу единственному выезду из южной части мегаполиса. Изначально проект оценивали в 32 миллиарда тенге, но со временем его стоимость выросла до 36 миллиардов тенге. За годы реализации возникли серьёзные проблемы. Затянулось изъятие почти 500 земельных участков, что потребовало бюджетных затрат. Судебные разбирательства длились годами.

Также прокуратура выявила хищение 747 миллионов тенге. Деньги перечислили подрядчику без фактического выполнения работ. В акимате заявили, что средства были направлены на закуп стройматериалов, но подрядчик не справился с задачами и договор с ним пытались расторгнуть.

Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

– Наш город с южной части со стороны Ташкента только один был проспект Республики. Планируем до конца года открыть движение параллельно проспекту Республики, то есть можем уехать от центра города до южного объездного. Беспрепятственно транспорт будет проезжать по проспекту Кунаева.