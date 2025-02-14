ТЭЦ-2 в Петропавловске планируют вывести из «красной зоны» риска в этом году. С ходом модернизации коммунально-энергетической инфраструктуры Северного Казахстана в ходе рабочей поездки ознакомился Олжас Бектенов, передает «24KZ».

В прошлом году на ТЭЦ-2 отремонтировали несколько котлов и турбин. Также завершили строительство дымовой трубы высотой 180 метров. Ввод дымохода запланирован на конец года. Сейчас станция полностью обеспечена углём и мазутом. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. На данный момент в запасах имеется 183 тысячи тонн угля и почти две тонны мазута. Поставляют топливо в соответствии с графиком.