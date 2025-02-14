Павлодарская сотрудница СОБР показала высокий уровень подготовки на UAE SWAT Challenge

Женская сборная Казахстана продемонстрировала высочайший уровень подготовки на международных соревнованиях UAE SWAT Challenge, завоевав второе место в упорной борьбе с сильнейшими спецподразделениями мира. Значительный вклад в успех команды внесла павлодарская сотрудница спецотряда быстрого реагирования Ризагуль Андасова, передает «24KZ».

В ней удивительным образом сочетаются нежность и несгибаемая воля, лёгкость и железная дисциплина. Её можно представить в элегантном платье, но привычнее видеть в тактической экипировке, сосредоточенной и готовой к действию. Ризагуль Андасова служит в спецотряде быстрого реагирования Павлодара с 2018 года. По её словам, принять участие в престижном международном турнире в составе сборной страны большая честь и ответственность.

Ризагуль Андасова, инспектор специального отряда быстрого реагирования:

– Каждая команда была очень сильная, позади мы оставили немало женских команд и очень хорошие результаты показали даже среди мужчин, так как многие из мужских команд не могли сделать того, что мы показали и сделали в Дубае.

Сослуживцы отмечают её профессионализм, волю к победе и преданность делу. С первых дней службы Ризагуль Андасова выделялась среди коллег, демонстрируя решительность, отвагу и готовность идти до конца.

Ерик Тулегенов, начальник управления специальной мобилизационной подготовки:

– Придя на службу сразу среди всех стала выделяться, показывала себя. Она – кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу. На спортивных мероприятиях среди полицейских она уже показывала хорошие результаты, занимала всегда призовые места по огневой, по физической подготовке, всегда нормативы сдавала на отлично.

По словам Ризагуль, профессию она выбрала неслучайно. Вся ее жизнь посвящена спорту и когда сверстницы играли в куклы, она уже покоряла спортивные вершины.

Ризагуль Андасова, инспектор специального отряда быстрого реагирования:

– Больше я занималась спортом и это, наверное, поспособствовало тому, что я выбрала именно такую деятельность, такую профессию. Служить Казахстану – это наш долг.

Во всех начинаниях Ризагуль поддерживает супруг, тоже боец спецотряда. Вместе они разделяют не только семейную жизнь, но и нелёгкую службу, требующую дисциплины, мужества и полной самоотдачи.

Авторы: Валентина Леонова, Даулет Кошкарбаев, Марат Игликов

Казахстанский спецназ признан одним из лучших в мире