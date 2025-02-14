Визит-центр за ₸380 млн откроют в урочище Туюк-Су под Алматы

В урочище Туюк-Су под Алматы появится новый визит-центр для туристов. На его строительство выделили 380 миллионов тенге. Там откроют гостевой дом, кафе, аптеку, а также магазин снаряжения и сувенирную лавку, передает «24KZ».

Посетители смогут добраться до Медеу на электромобиле, взять напрокат квадроцикл или велосипед, отправиться в поход с гидом или посетить лекции, мастер-классы. Проект направлен на развитие экотуризма и повышение туристической привлекательности мегаполиса. Центр построят с учетом экологических стандартов. На его территории установят информационные панели и создадут зону экстренной связи. А для безопасности гостей на объекте будут дежурить спасатели.

Темирлан Нихамбаев, руководитель пресс-службы СПК «Алматы»:

– Выделяя средства на данный проект, будут созданы 22 постоянных рабочих места. Ежегодные поступления в местный бюджет составят примерно 170 миллионов тенге. Более того, дополнительно заемщиком рассматривается возможность возведения двух комнат для служб спасения, рассчитанная для 8 человек.