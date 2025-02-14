Усилить права потребителей при онлайн-покупках планируют в Казахстане

14,5 тысяч жалоб поступило от казахстанцев на маркетплейсы в прошлом году. Пока онлайн-предприниматели не несут ответственности за нарушение прав потребителей. Чтобы изменить ситуацию, в Казахстане планируют внести поправки в законодательство. Законопроект находится на рассмотрении Мажилиса, передает «24KZ».

Жительница Шымкента Валентина Ахмедова часто совершает покупки онлайн. Как-то она решила заказать фен для волос от популярного бренда. На одном из маркетплейсов девушка нашла его за 247 тысяч тенге. Однако когда товар доставили, выяснилось, что это подделка.

Валентина Ахмедова, жительница Шымкента:

– Я очень люблю всё снимать, делать распаковки всякие. Выложила в Instagram и совершено случайно девушка мне написала и сказала, что это поддельный товар. Я не поверила. А потом начала проверять, смотрела оригиналы, распаковки. Оказалось подделка. Я сама сделала экспертизу и уже доказали, что товар не оригинальный, но продавец отказался возмещать именно расходы на экспертизу. Ссылался на то, что он сам может сделать. Написали досудебную претензию и деньги вернули.

Количество жалоб на онлайн-предпринимателей за последние годы в Казахстане выросло в разы. По данным Комитета по защите прав потребителей, если в 2023 в ведомство поступило 7 тысяч обращений, то в прошлом году уже 14,5 тысяч. Чаще всего покупатели жаловались на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие заказа заявленным характеристикам и отказ интернет-магазинов в возврате денег. Поэтому в Мажилисе рассматривают новый законопроект о защите прав потребителей в сфере электронной торговли.

Мурат Абенов, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Два показателя есть, которые заставляют нас не тянуть время, быстрее принять поправки, касающиеся защиты прав потребителей по электронной торговле. Первое, конечно, значительный рост покупателей. 3,2 трлн тенге за прошлый год. Вторая часть, конечно, увеличение количества жалоб. Электронные торговые площадки обязаны будут теперь прежде чем разрешить кому-то торговать полные его данные должны быть. Если покупатель будет недоволен, он имеет права найти, подать в суд, вернуть товар, потребовать штраф, возмещение убытков и т.д.

В прошлом году в Комитет по защите прав потребителей обратилось 62,5 тыс. казахстанцев. Большинство не устраивает качество услуг в сферах розничной торговли, электронной коммерции, а также бытового сервиса, мобильной связи и медицины.

Даурен Исмаилов, руководитель управления Комитета по защите прав потребителей МТИ РК:

– Из 62 тысяч обращений прошлого года порядка 45% нашим территориальным Комитетом были удовлетворены требования потребителей. По 33% даны соответствующие разъяснения как защитить свои права, отстоять свои интересы.

Рост обращений в Комитете связывают с повышением правовой грамотности граждан, которые теперь активнее защищают свои права, а также системными проблемами в отдельных отраслях экономики. Только за прошлый год права граждан удалось восстановить на сумму, превышающую 2 миллиарда тенге. Это больше почти на 200%, чем годом ранее.

Авторы: Асем Утешева, Мерей Талап