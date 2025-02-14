Образ Алии Молдагуловой оживили с помощью ИИ в музее Актобе

В Актобе с помощью искусственного интеллекта оживили образ Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает «24KZ».

На голограмме легендарная девушка-снайпер пишет письма с фронта родным. С помощью цифровых технологий экспозицию в музее обновили к 100-летию с ее дня рождения.

Диорамы, на которых изображена Алия, дополнены звуковыми и видеоэффектами. У входа посетителей теперь встречает виртуальный экскурсовод, который может озвучить информацию на пяти языках. Всего в музее представлено более 11 тысяч экспонатов.

Алия Агниязова, заведующая отделом мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой:

– На голограмме изображена Алия Молдагулова, которая пишет письмо и также идёт полностью озвучивание этого письма. Полностью экспозиция нашего музея обновлена, то есть, посвящена она Герою Советского Союза Алии Молдагуловой, также двум нашим дивизиям и бригадам, которые были сформированы у нас в городе Актобе. Это 312 стрелковая дивизия и 101 национальная отдельная стрелковая бригада.