98,9% населения Казахстана обеспечены питьевой водой

В Казахстане реализуют 23 проекта по строительству и реконструкции групповых водопроводов в 9 областях страны. В планах проложить более двух тысяч километров. Это улучшит водоснабжение 420 населённых пунктов, передает «24KZ».

По прогнозам, запасы подземных вод в Казахстане сегодня составляют около 40 млрд кубометров, из которых 15 млрд кубометров уже готовы к использованию. Для увеличения объема поверхностных вод к 2030 году планируется построить и 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров.