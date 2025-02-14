Применение водосберегающих технологий расширяют в Туркестанской области

На юге Казахстана расширяют применение водосберегающих технологий. В Туркестанской области в этом году до 82 тысяч гектаров расширят площади, оснащённые такими системами. Это на 30% больше, чем сейчас. Работы субсидирует государство, передает «24KZ».

В лаборатории одного из ведущих казахстанских университетов группа исследователей разработала передвижной комплекс по очистке воды. Учёный Ахметали Камшибаев уверен, что проект может стать ключевым инструментом в борьбе за сохранение ценного ресурса.

Ахметали Камшибаев, доцент кафедры водных ресурсов, землепользования и агротехники ЮКУ им. М. Ауэзова:

– Эти установки, эти процессы можно будет использовать для повторного использования уже однажды используемой воды. Однажды используемая вода называется сточная вода. Вот эту сточную воду можем мы очистить до первоначального, если сказать по-простому, блеска.

В рамках исследований по всей стране учёные изучили месторождения и свойства воды. Полученные данные позволяют не только улучшить качество, но и использовать её экономно, сохраняя высокую урожайность. Эксперты не исключают, что вода может стать на вес золота. А потому аграриев учат правильно её использовать.

Даулетияр Алшынбай, и. о. начальника отдела водных ресурсов управления сельского хозяйства Туркестанской области:

– В этом году площади с применением водосберегающих технологий увеличат до 82 тысяч гектаров. В прошлом году они составляли 55 тысяч. С прошлого года расходы на внедрение таких технологий субсидируются до 80%. На эти цели из местного бюджета выделено почти 7 миллиардов тенге.

Для поддержки аграриев в регионе создано государственное коммунальное предприятие, производящее водосберегающее оборудование. В том числе и уже популярное капельное орошение. Таким образом, в регионе хотят сократить потребление воды до 40%.

Досхан Лесов, руководитель ГКП «Тұран су»:

– Технология капельного орошения полностью производится у нас. Включая фитинги, магистральные трубы, шланги. Мы внедряем технологии водосбережения, чтобы обеспечить водой 106 тысяч гектаров земель, а это 3360 аграриев.

Сейчас в Туркестанской области выращивают хлопок, пшеницу и бахчевые культуры, используя меньше воды, но при этом сохраняют высокую урожайность. Специалисты убеждены, что объединение науки и практики помогает рационально использовать капельный ресурс. А это крайне важно в условиях уже существующего в регионе дефицита воды.

Авторы: Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов