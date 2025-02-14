Песни военных лет пели в автобусах Актау

В Актау продолжается акция «100 дней до Победы: обратный отсчет». В ее рамках солисты и музыканты оркестра Национальной гвардии выступили с концертными номерами в общественном транспорте, передает «24KZ».

Пассажиры с радостью подпевали знакомым песням: «Катюша», «Жас қазақ», «Синий платочек» и «Смуглянка». По словам организаторов, таким образом они стараются поддержать память о подвигах солдат. В планах гвардейцев провести ещё день открытых дверей и уроки мужества в школах Актау.

Аслан Нургазиев, заместитель командира ВЧ 6656 по воспитательной работе Национальной гвардии РК:

– Реакция была положительная. Все жители города, которые на тот момент находились в автобусе, они хлопали, поддерживали, пели песни вместе с нашими военнослужащими оркестра. Некоторые люди пожилого возраста всплакнули, вспомнили. Это все проводится в рамках того, чтобы напомнить всем о событиях тех лет.