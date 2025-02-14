Туры в таёжное село ВКО привлекают туристов из США и Европы

Таёжный населённый пункт Поперечное в горах Алтая вошел в пятерку лучших туристских сёл Казахстана. Живописный край на границе Западно-Алтайского заповедника привлёк внимание гидов Всемирной туристской организации, передает «24KZ». Попасть в Поперечное, увидеть бескрайние вершины и сосновые боры стремятся путешественники из Америки и Европы.

Село Поперечное в чаше Алтайских гор хранит вековые тайны. Для путешественников это наглядный экскурс в историю. Здесь в полной сохранности дома, поставленные ещё XVII веке жилища первых поселенцев старообрядцев. Гид Татьяна удивляет туристов уникальными артефактами быта тех лет.

Татьяна Бутвелене, гид:

– Мы вас приветствует в селе Поперечное. Это старинное старообрядческое село. Перед вами арт-изба – это дом старинный, он построен более 100 лет назад. Так как это село основали старообрядцы, здесь сохранилось такое течение как дырочники. Они делали сквозное отверстие на восток и читали молитву именно на солнце.

Роман Фёдоров из Поперечного – любимец зарубежных туристов. У него гостили семьи из Франции, Швейцарии, Германии и США. Приезжают к Роману за историями и вкуснейшим сыром. В сыроварне Фёдорова производят 20 сортов. Всё сделано из натурального молока. Коров тут кормят луговыми целебными травами.

Роман Фёдоров, житель с. Поперечное:

– Они удивляются именно тому, что мы живём с животными. Для них это как бы они хотели так жить, но у них не получилось. Иностранцы очень удивлены тому, что у нас здесь в этой глуши есть сыр такого хорошего уровня. Был эксперт из Италии, который посвящен во все сыры, также были из Франции люди, из Бельгии.

Сельчане – хранители местного фольклора, люди интересные и певучие. Для всех путников без исключения здесь дают красочные представления.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

– Село Поперечное становится местом притяжения туристов, причем со всего мира. Здесь неподалёку находится Западно-Алтайский заповедник с его уникальной природой. Ну и, конечно, притягивает сама атмосфера села и той естественной красотой, которая присутствует здесь даже в местных жителях.

Борис Гилёв и в 76 уверенно держится в седле, с ветерком катает туристов. Сейчас сельчане готовят гостевые дома. В этом году в Поперечном построят первый туристический комплекс.

Асель Жумабаева, руководитель отдела предпринимательства и туризма г. Риддера:

– У нас сейчас есть инвестор из Караганды, который в текущем году намерен поставить здесь гостиницу. Сейчас мы с ним ведем тесные переговоры по выбору земельного участка.

В этом году село Поперечное представит Казахстан на международном конкурсе от Всемирной туристской организации. О таёжном уголке на востоке Казахстана узнают даже на африканском континенте. Туристов из ЮАР здесь еще не было и это тоже нужно исправить.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин