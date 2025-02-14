Школу-гимназию №30 в Алматы закрывают на капитальный ремонт

Школу-гимназию №30 в Алматы закроют на капитальный ремонт по проекту реновации. Работы планируют начать в марте, чтобы успеть завершить их к сентябрю 2026 года, передает «24KZ».

Как сообщили в городском управлении образования, зданию уже 46 лет. За все это время капитального ремонта там не проводили. На работы выделили больше 5 миллиардов тенге. В планах укрепить каркас здания, обновить инфраструктуру и инженерные сети. Кроме того, школу оснастят современным оборудованием, чтобы создать комфортные условия для обучения. Более тысячи учеников временно будет учиться в других учебных заведениях Медеуского района.

Есбол Абдильдабекулы, руководитель отдела городского управления образования:

– Продолжительность ремонта составит 17 месяцев, поскольку работы будут идти в полном объеме. Если мы не завершим их вовремя, то это может усложнить начало учебного процесса в запланированные сроки. Поэтому важно заранее освободить здание для проведения строительных работ.