«Таза Қазақстан»: в Нуринском районе вывезли больше пяти тысяч кубометров снега

Больше пяти тысяч кубометров снега вывезли в Нуринском районе в рамках акции «Таза Қазақстан». Улицы круглосуточно расчищают 13 единиц спецтехники, передает «24kz».

Волонтёры помогают пожилым людям. Например, к 75-летней пенсионерке Зульфине Тулеубайкызы они приходят после каждого снегопада.

Зульфина Тулеубайкызы, жительница пос. Нура:

- Работу этих ребят я бы оценила на пять с плюсом. Потому что я никогда не звонила им, не беспокоила, не говорила свои проблемы. Что снег надо очищать. Но они внезапно появляются, всё сделают и внезапно исчезают.