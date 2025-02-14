Ситуация на рынке труда: уровень безработицы в Казахстане – 4,6%

В IV квартале 2024 года в различных сферах экономики республики были заняты 9 197 тыс. человек, из них являлись наемными работниками 7 047,8 тыс. человек (76,6% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятыми – 2 149,2 тыс. человек (23,4% от общего числа занятых в экономике), передает «24kz» со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 65%. По сравнению с 4 кварталом 2023 г. общая занятость выросла на 154,8 тыс. человек, в основном за счет наемных работников (на 141,5 тыс. человек), самостоятельно занятых работников (13,3 тыс. человек).

Наибольшая доля занятых наблюдалась в сферах торговли (16,8%), образования (13,1%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (10,6%).

Согласно данным выборочного обследования, уровень безработицы в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,6%.

Доля официально зарегистрированных безработных в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения на конец января 2025 г. составила 2,9% от рабочей силы.