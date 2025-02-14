Больше 42 тысяч казахстанцев призовут в армию

Больше 42 тысяч казахстанцев отправятся в армию в этом году. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передаёт «24KZ».

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение. Служить они будут в различных силовых структурах, включая вооружённые силы, министерство внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям, комитет национальной безопасности и службу государственной охраны.

После получения повесток и SMS-сообщений каждый призывник должен пройти медкомиссию, которая определит, годен ли он к прохождению срочной службы.

Отметим, ранее президент подписал соответствующий указ.

Руслан Жангулин, официальный представитель Министерства обороны РК:

- Солдаты на весь период прохождения воинской службы обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, средствами личной гигиены и ежемесячным денежным довольствием. Им предоставляются медицинские услуги, и выплачивается компенсация за почтовые отправления. За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность.