Рабочая молодёжь страны прибыла на форум в столицу

В Астане стартовал молодёжный форум «Адал адам – адал еңбек». В нём принимают участие студенты технических специальностей, молодые работники предприятий и ветераны отрасли. Мероприятие посвящено Году рабочих профессий и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передаёт корреспондент «24KZ».

Александр Ольтов на форум приехал из Актобе. Он работает на местном заводе ферросплавов, параллельно учится на металлурга. Молодой человек организовал на предприятии клуб, члены которого пропагандируют рабочие профессии на разных площадках.

Александр Ольтов, металлург-плавильщик:

- Как на предприятии, например, производится металл, как в печи плавится, варится, всё это для меня, честно сказать, просто красиво и классно. Я за то, чтобы молодежь стремилась и больше развивалась в производстве. У меня на заводе есть молодежное движение «Жастар лигасы». И вся молодежь — актив нашего завода до 35 лет, могут участвовать в мероприятиях, быть спортсменами, стать волонтёрами.

Всего в форуме участвуют 150 человек. Это студенты технических специальностей, молодые рабочие и ветераны. Они приехали из всех регионов страны.

Отметим, форум организован Ассамблеей народа Казахстана.

Тимур Джумурбаев, председатель РОО «Ассамблея Жастары»:

- Сегодня на разных дискуссионных площадках будет возможность обсуждения тех важных вопросов, вызовов, которые сегодня стоят перед молодыми специалистами. Как сегодня молодежь заинтересована, чтобы идти в рабочие профессии, и важно отметить, что мы сегодня не ограничиваемся только этой площадкой. В дальнейшем форум будет проходить в кустовом порядке в регионах, то есть мы хотим больше интерактива, больше взаимодействия с рабочей молодежью.

По данным Минтруда и соцзащиты населения, рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства. В ближайшие шесть лет спрос на работников с профтехобразованием составит 800 тысяч человек.

Ришат Амренов – герой труда. Всю жизнь проработал на угольном разрезе. И сегодня приехал, чтобы поделиться личной историей успеха.

Ришат Амренов, Герой труда Казахстана:

- Сейчас молодежь в основном думает быстро как-то добыть, компьютером, вот это продал, это перепродал. Нам нужны простые электрослесари, машинисты, комбайнеры, сварщики. Вот три года назад, когда в Экибастузе произошла авария теплотрассы, мы тогда на своем теле почувствовали нужность вот этих простых профессий: сварщик, слесарь, сантехник. Они со всех областей приехали, и в течение недели нам восстановили всё, через неделю город уже имел тепло.

Максим Рожин, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Мы сейчас задумываемся, чтобы в колледжах открыть военные кафедры. Зачем это нужно? Во-первых, получение военного билета. Для многих, имея военный билет, быстро трудоустроиться — раз, второе — мы в армии должны пополнить ребят, которые имеют военно-учётную специальность техническую, автоэлектрики нужны, допустим, автослесари, механизаторы. И чтобы ребята в колледже обучались и получали военно-учётную специальность. Мы считаем, что это как-то будет отражаться на привлекательности. Не во всех колледжах, это будет решать Министерство обороны, но, я думаю, во всех ключевых регионах, где большая нехватка.

К слову, во многих регионах материально-техническая база колледжей оставляет желать лучшего. Об этом говорят и парламентарии. В 270 образовательных учреждениях страны она совсем устарела. Плюс дефицит студенческих общежитий при ТИПО превышает 6 тысяч мест.

Участники форума надеются, что такие встречи позволят не только популяризировать рабочие специальности, но и решать проблемы.

Авторы: Сания Кобжосарова, Асхат Каракойшиев.