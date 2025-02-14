Проведена встреча с участниками фондового рынка

На базе конференции «KASE: Joining Tabadul Digital Hubs» обсудили ключевые аспекты развития инфраструктуры рынков капитала, передаёт «24KZ».

В рамках мероприятия вице-министр финансов Кенбеил Д.М. провел встречу с представителями банков второго уровня, финансовых организаций и других участников рынка. В ходе встречи были представлены ключевые планы и ориентиры заимствования на текущий год. Участники встречи выдвинули предложения по повышению привлекательности ценных бумаг Министерства Финансов и обсудили факторы, влияющие на принятие решений инвесторами.

Конференция стала важной платформой для диалога между государством и участниками финансового рынка, обозначив основные приоритеты развития инфраструктуры рынка капитала.

Отдельное внимание на конференции было уделено роли Министерства финансов Республики Казахстан в развитии национального рынка капитала. За значительный вклад в это направление Министр Финансов М. Такиев и команда министерства были награждены дипломом «20 лет успешного партнерства в размещении государственных ценных бумаг».