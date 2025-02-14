Жамбылскую область на 100% обеспечат центральным водоснабжением

В этом году все населённые пункты Жамбылской области полностью обеспечат чистой питьевой водой. Об этом сообщили в областном Управлении энергетики и ЖКХ, передаёт «24KZ».

В прошлом году на проведение водопровода в 37 сёл выделили 21,5 миллиарда тенге. В итоге центральным водоснабжением обеспечили половину из них — это более 25 тысяч жителей.

Работы в остальных сёлах продолжат в этом году. В целом, в регионе из 367 населённых пунктов чистой питьевой водой осталось обеспечить 27. Кроме этого, центральный водопровод подведут в 9 жилых массивов Тараза и моногород Шу.

Смат Сатымбеков, руководитель отдела областного управления энергетики и ЖКХ:

- Для полного завершения работ по подведению центрального водопровода в Жамбылской области необходимо 7,2 миллиардов тенге. В этом месяце мы подали бюджетную заявку в министерство на недостающую сумму. Планируем, что до конца этого года мы на 100% обеспечим регион центральным водоснабжением. Конечно, сроки выполнения работ будут зависеть от подрядчиков, процедур госзакупок и своевременного выделения средств из республиканского бюджета.